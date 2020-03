Cinquanta sfumature di nero: stasera su Canale 5 il film con Dakota Johnson e Jamie Dornan

Arriva stasera su Canale 5, alle 21:20, Cinquanta sfumature di nero, film del 2017 diretto questa volta da James Foley, secondo capitolo della trilogia cinematografica tratta dai romanzi di E.L. James nonchè sequel del più famoso Cinquanta sfumature di grigio.

Ritorniamo nella turbolenta storia d'amore e passione tra Anastasia Steele e Christian Grey, interpretati ancora da Dakota Johnson e Jamie Dornan. Lei ha capito che non riuscirà mai a cambiarlo e non è disposta a scendere a patti con i suoi lati più oscuri, così accetta un nuovo lavoro nella speranza di dimenticarlo.

La assume Jack Hyde (Eric Johnson), talmente entusiasta di Anastasia da cominciare a corteggiarla spietatamente. Peccato che sul loro cammino ci sia ancora Christian Grey che tenta il tutto per tutto per riprendersi la sua bella. E ci riesce grazie alla solita "proposta che non si può rifiutare" ma un nuovo ostacolo all'orizzonte fa tentennare la signorina Steele ancora una volta: è il confronto con Leila Williams (Bella Heathcote), ex del bel tenebroso. Lui, compresi gli ulteriori dubbi, proprio quando sta per perderla definitivamente, tira fuori la proposta delle proposte.

Appuntamento così all'altro sequel, Cinquanta sfumature di rosso.

Cinquanta sfumature di nero non è solo l'ennesimo sfoggio dell'avvenenza di Jamie Dornan o della sensualità di Dakota Johnson, ma è soprattutto un caso ai Razzie Awards del 2017: ben 8 candidature, comprese quelle per i due protagonisti. E mente Kim Basinger si aggiudica la statuetta come peggiore attrice non protagonista, il film, decretato il peggior sequel dell'anno, incassa quasi 400 milioni di dollari in giro per il mondo.