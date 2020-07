Cinquanta sfumature di Grigio: Giuseppe Conte è erotico nel video deepfake

Giuseppe Conte è finito in un nuovo video deepfake dal tasso decisamente più erotico dei precedenti, al fianco di Dakota Johnson in Cinquanta sfumature di grigio.

Giuseppe Conte non è mai stato così erotico: per credere, guardare il video deepfake creato da Amarcord Produzioni che ha portato il Presidente del Consiglio direttamente in Cinquanta sfumature di grigio.

Le sue "bimbe" non saranno d'accordo, per loro Giuseppe Conte è sempre il più affascinante del web, ma bisogna ammettere che qui il fisico scolpito di Jamie Dornan e la presenza della co-protagonista Dakota Johnson aggiungano parecchio pepe al tutto. Il resto, quello sì, è merito ancora una volta delle parole del Presidente del Consiglio, del consueto tono pacato che ormai ciascuno di noi riconosce, dopo decine e decine di sue dirette seguite via social in questo 2020 bislacco.

"Educato, intenso, intelligente, un po' mi ha imbarazzata": comincia con la famosa intervista di Anastasia Steele (che è sempre lei, la bella Dakota Johnson) ma, sorpresa, al posto del misterioso Christian Grey su quella poltrona questa volta c'è lui, Giuseppe Conte, fascino certamente più discreto. D'altronde ne è passato di tempo da quel 2015, anno di uscita del film, il 2020 ha cambiato tutte le carte in tavola, anche in fatto di uomini e di cosa vogliono le donne. Tempi duri per il signor Grey, quel giovane adone tutto muscoli e sguardo languido: oggi Anastasia preferirebbe il "savoir parler" rassicurante di Giuseppe Conte al suo "savoir faire" nella stanza dei giochi. Altro che frustini e manette, è l'orgia di Dpcm a promettere vette di piacere mai esplorate.

Qualcuno dirà che è una storia d'amore e passione come tante, anche ora come già al tempo del libro e del film originali, ma se non per la sceneggiatura, almeno un Oscar del web è assicurato per queste Cinquanta sfumature di Amarcord Produzioni: quello per il cast. Mettere insieme il ballerino Antonio Razzi, Vittorio Sgarbi versione museo, la sospettata amante Angela Merkel, oltre ai "villain" Giorgia Meloni e Matteo Salvini, in appena due minuti di clip, non deve essere stato compito facile. Onore al merito.

E, come fosse un film Marvel, la raccomandazione è di non lasciare la pagina dopo i titoli di coda (o sarebbe disposto a venire a prendervi a casa con il lanciafiamme). Il colpo di genio arriva intorno al minuto 1:35, a contendere anche in un video deepfake a Giuseppe "Grey" Conte il primato come personaggio social dell'anno, oltre che nel cuore della bella Dakota: al saluto di "Ciao fiorellino" fa il suo ingresso in scena Vincenzo De Luca. Il sequel è assicurato.