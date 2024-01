Cinquanta sfumature, Dakota Johnson: 'Non ho detto di pretendere di dormire 14 ore al giorno'

Dakota Johnson una fan delle lunghe dormite? La star del franchise Cinquanta sfumature ha voluto far chiarezza su alcune dichiarazioni legate alle proprie abitudini quotidiane circolate qualche tempo fa.

Al Wall Street Journal lo scorso dicembre Johnson aveva dichiarato di poter facilmente domire 14 ore di fila.

Need for Speed: Dominic Cooper e Dakota Johnson in una scena del film

"Non funziono se dormo meno di 10 ore" aveva dichiarato la star "Posso facilmente arrivare a 14. Se non sto lavorando, se ho un lunedì libero, allora dormirò il più a lungo possibile. Il sonno è la priorità numero uno nella mia vita".

La reputazione del sonno

Ospite al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Dakota Johnson ha spiegato:"Ho detto che potrei facilmente dormire 14 ore ma non pretendo di dormirle. Non sono un mostro. Ho un lavoro. Perché il sonno è considerato così male? Perché? Lasciatemi stare. Sono solo dormigliona".

A Jimmy Fallon, Johnson ha spiegato di riuscire semplicemente a dormire con grande facilità:"Non devo prendere niente per dormire così, posso semplicemente dormire in questo modo. Penso che se prendessi un Ambien [un sonnifero] mi sveglierei l'anno prossimo" ha concluso ironicamente l'attrice. Nel 2024, Dakota Johnson interpreterà la protagonista Cassandra Webb nel film Sony Madame Web.