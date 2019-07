CineVillage Talenti 2019: il programma dal 15 al 21 luglio

Il programma di CineVillage Talenti, ricchissimo di eventi e appuntamenti cinematografici negli spazi del Parco Talenti a Roma prosegue con il calendario della settimana dal 15 al 21 luglio, che potete consultare di seguito. AGIS Lazio Srl ha affiancato all'offerta culturale numerose iniziative all'insegna del fitness e dello sport (con la collaborazione del CONI Lazio e del Comitato Italiano Paralimpico), delle attività ricreative, spettacoli dal vivo e incontri con scrittori e personalità del mondo scientifico.

Ricordiamo che CineVillage a Talenti dispone di una sala da circa 1.000 posti con maxischermo, proiettore digitale 2K e sistema audio Dolby Digital Sorround 7.1, e per tutta l'estate, fino a settembre proporrà più di cinquanta film, tra cui anche alcune anteprime.

Lunedì 15 luglio

Ore 20:30 EVENTO SPECIALE - incontro con il regista Leonardo D'Agostini e con la sceneggiatrice Antonella Lattanzi - introduce Christian Raimo

Ore 21:15 Film Il campione di Leonardo D'Agostini S. Accorsi, A. Carpenzano Biglietto intero: 6 €, ridotto 5 € valido sia per l'incontro che per la proiezione del film.

Martedì 16 luglio

Ore 20:30 - PROFETA IN PATRIA Volti romani nel cinema di oggi (a cura di Franco Montini)

Incontro con Edoardo Leo

A seguire (21:15) - Film Non ci resta che il crimine di Massimiliano Bruno / con A. Gassmann, E. Leo, M. Giallini Biglietto intero: 6 €, ridotto 5 € valido sia per l'incontro che per la proiezione del film

Mercoledì 17 luglio

Ore 20:00 All'interno dello Spazio Shelter: Omaggio a Lucio Battisti con il concerto della tribute band BATTISTIAMO - ingresso libero

Ore 21:15 - Film Rocketman di Dexter Fletcher con T. Egerton, J. Bell Biglietto intero: 6 €, ridotto 5 €

Giovedì 18 luglio

Ore 18:30 - 20:30 WORKSHOP DI STAND UP COMEDY (a cura dell'associazione Rispazio) Serata OPEN MIC ingresso libero

Ore 20:30 Ciak si gira pagina... Libri in azione (a cura di Pier Paolo Pascali). Francesco Caringella presenta OLTRE OGNI RAGIONEVOLE DUBBIO sul tema "Verità processuale e verità naturale. Quando e come la giustizia diventa vendetta".

Ore 21:15 Film: Il testimone invisibile di Stefano Mordini con R. Scamarcio, M. Leone

Biglietto intero: 6 €, ridotto 5 € valido per l'incontro e per la proiezione del film

Venerdì 19 luglio

Ore 21:15- Film Ant-Man and the Wasp di Peyton Reed con P. Rudd, E. Lilly. Biglietto intero: 6 €, ridotto 5 €

Sabato 20 luglio

Ore 20:00 - Notti di (fanta)scienza (a cura di ScienzaInsieme) La notte della Luna: 50 anni dopo il primo uomo. Interviene Eleonora Ammannito, ricercatrice Asi, responsabile scientifico della missione Dawn per l'Agenzia Spaziale Italiana, Eugenio Benvenuto, ricercatore Enea e Andrea Longobardo, ricercatore Inaf-Iaps. Durante la serata sarà possibile osservare la Luna con dei telescopi professionali ingresso libero

A seguire:

Ore 21:15 - First Man - Il primo uomo di Damian Chazelle con R. Gosling, C. Foy. Biglietto intero: 6 €, ridotto 5 €

Domenica 21 luglio

Ore 21:15 - La Befana vien di notte di Michele Soavi con P. Cortellesi, S. Fresi Biglietto intero: 6 €, ridotto 5 €