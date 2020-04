Cinema a casa: CG Entertainment moltiplica l'offerta con uscite in digitale, DVD e Blu-ray

Tra le uscite in homevideo e sulla piattaforma CG Digital, anche Dio è donna e si chiama Petrunya, Fellini - Satyricon e The Canyons.

Dio è donna e si chiama Petrunya: Zorica Nusheva durante una scena del film

Dio è donna e si chiama Petrunya: una sequenza del film con Zorica Nusheva

Tante le nuove proposte di CG disponibili da oggi su www.cgentertainment.it, a partire da Dio è donna e si chiama Petrunya di Teona Strugar Mitevska, disponibile in DVD, Blu-ray ma anche On Demand su CG Digitale. Esce in Blu-ray Limited Edition invece Fellini - Satyrcon nella nuova versione restaurata realizzata nel 2019 dal Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca Nazionale ed Istituto Luce - Cinecittà a partire da materiali messi a disposizione da Alberto Grimaldi Productions. Escono poi in DVD, Blu-ray e anche in digitale The Canyons di Paul Schrader, Hansel & Gretel e la strega della foresta nera di Duane Journey e il film di animazione Free Birds - Tacchini in fuga.