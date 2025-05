Ciné - Giornate di Cinema: presentata al Festival di Cannes la prossima edizione

Nel corso del festival sulla Croisette è stata presentato l'evento in programma questa estate a Riccione dal 1° al 4 luglio.

All'Hotel Pavilion di Cannes, durante il festival cinematografico transalpino sono state fornite le prime anticipazioni sulla 14ma edizione di Ciné - Giornate di cinema, la manifestazione estiva di networking e aggiornamento professionale dell'industria cinematografica.

Le prime informazioni e gli appuntamenti della prossima edizione sono stati annunciati nel corso di un incontro al quale hanno partecipato diverse istituzioni.

Le prime informazioni sulla prossima edizione di Ciné - Giornate di cinema

Promosso da ANICA, con ANEC e ACEC, e sostenuto dal MiC, Regione Emilia-Romagna, Film Commission e Comune di Riccione, Ciné ospiterà le convention con le principali case di distribuzione, tra cui Universal, I Wonder, 01 Distribution, Eagle, Notorious, Lucky Red, Medusa, Disney, Vision, Warner Bros. e tante altre.

Una scena di Gloria! di Margherita Vicario

Numerose le anteprime di rilievo che caratterizzeranno l'evento, tra cui Warfare, Strike, Tutto quello che resta di te, Quir e La famiglia Leroy. Inoltre, il 3 luglio si terrà la cerimonia del Premio ANICA 80, dedicato alle opere prime di grande successo commerciale come Gloria! di Margherita Vicario, La vita da grandi di Greta Scarano, e L'ultima settimana di settembre di Volfango De Biasi. Assegnato, nel corso della medesima serata, anche il premio ANICA Mina Larocca, dedicato alle manager del settore audiovisivo.

Lanci, convegni e panel a Ciné - Giornate di Cinema

Nel corso dell'evento ci sarà anche ANICA Empower Lab, programma di mentorship per donne nella distribuzione, e ospiterà la terza edizione di LED - Leader Esercenti Donne promosso da ANEC. Tra i vari convegni in programma, spicca quello dedicato all'intelligenza artificiale nel cinema di ACEC e quello di Box Office, sui nuovi linguaggi narrativi del cinema italiano.

Ciné - Giornate di Cinema si inserisce all'interno della campagna Cinema Revolution, con ingressi a partire da 3,50 euro per film italiani ed europei dal 13 giugno al 20 settembre, e per Cinema in Festa dall'8 al 12 giugno e dal 21 al 25 settembre. Ciné ospiterà anche il Trade Show con varie aziende del settore e verrà celebrato il 30° anniversario di Cinetel.

Gabriele Salvatores sul set di un film

Infine, il 29 giugno prenderà il via a Riccione il Ciné in Città con una serie di eventi aperti al pubblico oltre a Ciné Camp, sezione dedicata agli under 18 insieme al Giffoni Film Festival. Ospite d'onore il regista Gabriele Salvatores.