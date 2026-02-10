Cime Tempestose, il merchandising selvaggio "trasforma" Margot Robbie in un pudding di chia

Passano i giorni e aumenta l'appetito del pubblico per Cime tempestose, il nuovo film diretto da Emerald Fennell, che liberamente traspone sullo schermo il celebre romanzo di Emily Brontë, con Margot Robbie e Jacob Elordi protagonisti.

Un appetito che comprende anche la bowl di açai ufficiale del film prodotta dall'azienda Oakberry. Nei reparti alimentari degli Stati Uniti ne vengono proposte due su misura per i fan del film di Fennell, in arrivo nelle sale il 13 febbraio. Lo slogan è piuttosto esplicito: "Questo è ciò che succede quando trasformi il desiderio in sapore".

Le bowl ispirate a Cathy e Heathcliff: quando il merchandising diventa narrazione

La descrizione delle bowl si addentra nella storia di Cime tempestose: "La bowl di Cathy [Kiss Me] è morbida, indulgente e impossibile da dimenticare. Le fragole sono la sua dolcezza selvaggia, il chia pudding è il suo lato composto, il miele è il suo dolce anelito".

Jacob Elordi e Margot Robbie in una scena di Cime tempestose

Haunt Me, invece, è "oscura e intensa come Heathcliff e anch'essa impossibile da dimenticare. Le fave di cacao sono la sua anima amara, le bacche di goji sono il suo cuore spezzato, la crema al cioccolato e nocciole è la sua passione intensa, i mirtilli sono la sua fredda compostezza".

Profumi, lingerie e candele: in vendita l'estetica del desiderio di Cime tempestose

Come spessso accade in queste situazioni, le recensioni sono contrastanti e emerge il timore che si tratti soltanto di operazioni commerciali e nulla più. Il merchandising legato a Cime tempestose del resto si espande anche in altri settori.

Altre partnership includono marchi come la pelletteria di lusso Aspinal of London, i profumieri TokyoMilk, i té di Bloomingdales e i biscotti Last Crumb. Non solo, anche due collezioni di lingerie, con Hanky Panky, che ha lanciato una serie di tanga e Lounge, un'intera linea ispirata al film con Margot Robbie.

Inoltre, Slip propone una federa in seta e una mascherina per gli occhi mentre Maude, il brand di Dakota Johnson, ha lanciato una candela da massaggio e un olio per il corpo 'Come Undone'.