Cillian Murphy svela: 'Non amo provare molto prima di arrivare sul set'

L'attore Cillian Murphy ha raccontato perché ha amato recitare nel film Small Things Like These, senza dover fare molte prove prima di arrivare sul set.

Cillian Murphy ha rivelato che non ama molto le prove prima di arrivare sul set dei suoi progetti cinematografici e televisivi.

La star di Oppenheimer ha parlato del suo approccio al lavoro durante la promozione del suo nuovo film, Small Things Like These, che ha aperto il Festival di Berlino.

Le spiegazioni dell'attore

Oppenheimer: un intenso primo piano di Cillian Murphy

Intervistato da The Hollywood Reporter, Cillian Murphy ha spiegato: "Non sono un grande fan delle prove. Essere stato un produttore in questo progetto è stato piuttosto bello e, in collaborazione con il regista Tim Mielants, abbiamo potuto capire cosa volevamo fare. Abbiamo avuto molti ragazzini e tanti attori non professionisti coinvolti nel film, è stato quindi meglio aspettare il lavoro sul set".

Small Things Like These, Tim Mielants:"Io e Cillian Murphy volevamo lavorare insieme da un po' di tempo"

La star ha aggiunto: "Io ed Eileen Walsh, che interpreta mia moglie, siamo amici da 27 anni. Ho fatto il mio primo lavoro con lei. Non avevamo realmente bisogno di provare perché Tim ha detto che quando ci inquadri, si può provare la sensazione che ci sia una storia tra di noi, grazie al fatto che ci conosciamo da così tanto tempo".

Cillian ha proseguito: "Con le nostre cinque 'figlie', non abbiamo fatto alcuna prova. Trascorrevamo il tempo con loro e preparavamo torte. Ma molte volte, nelle loro scene, Tim faceva partire la telecamera senza dire 'azione'. Si comportavano davvero in modo naturale. Penso sia davvero importante per i giovani attori perché, alle volte, dire 'azione' e 'cut' può intimidire. Sembrava una piccola famiglia che si trovava in quella piccola cucina e sono davvero orgoglioso di come quei momenti sembrino naturali. Quello è stato ottenuto perché non ci abbiamo pensato troppo".