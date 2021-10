Cillian Murphy star di Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan in arrivo nel 2023

Sarà Cillian Murphy il protagonista di Oppenheimer, il nuovo film diretto da Christopher Nolan che verrà prodotto da Universal.

Il progetto arriverà quindi nelle sale il 21 luglio 2023, data scelta mantenendo il periodo abitualmente preferito dal regista per il debutto delle sue opere.

Berlino 2017: Cillian Murphy al photocall di The Party

Nel film Cillian Murphy avrà la parte dello scienziato J. Robert Oppenheimer, conosciuto come "il padre della bomba atonica".

Christopher Nolan girerà il progetto in for mato IMAX e proporrà agli spettatori un thriller che mostrerà il paradosso dell'uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo pur di salvarlo. Universal Pictures distribuirà Oppenheimer nei cinema di tutto il mondo.

Nolan sarà regista e sceneggiatore del progetto, ed è coinvolto come produttore in collaborazione con Emma Thomas e Charles Roven di Atlas Entertainment.

Il libro American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e Martin J. Sherwin è la fonte di ispirazione per il lungometraggio le cui riprese inizieranno all'inizio del 2022. Il direttore della fotografia sarà Hoyte Van Hoytema, Jennifer Lame si occuperà del montaggio e la colonna sonora sarà firmata da Ludwig Göransson.