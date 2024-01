Cillian Murphy svela la sua reazione alla nomination agli Oscar 2024: 'Lo considero un grande privilegio'

Cillian Murphy ha ottenuto la sua prima nomination agli Oscar grazie al film Oppenheimer e, intervistato da Deadline, ha svelato la sua reazione.

L'attore irlandese ha già una carriera lunga due decenni ricca di successi, ma non aveva ancora ottenuto l'attenzione dei membri dell'Academy.

La reazione alla candidatura

Quando è stato annunciato il suo nome, Cillian Murphy era a casa dei suoi genitori, dove stava bevendo un tè insieme alla sua famiglia. Il telefono ha iniziato a squillare e ha capito che era riuscito a ottenere l'ambita nomination agli Oscar 2024.

Oppenheimer: Cillian Murphy durante una scena

La star di Oppenheimer ha dichiarato: "Mi sento davvero privilegiato e realmente fortunato nell'essere in un film che è entrato in connessione con le persone in un modo che ha conquistato la critica e ha portato al successo commerciale. Far parte di un film che le persone hanno visto tre, quattro e persino cinque volte, e il fatto che vengano da te e te lo dicano...".

Cillian ha quindi ricordato che all'inizio della sua carriera non ha mai pensato alla possibilità di conquistare premi: "Volevo semplicemente recitare a teatro e farlo bene, e poi ottieni un piccolo ruolo in un cortometraggio, e poi una piccola parte in un film... Abbiamo già parlato di questo processo davvero graduale e penso sia il motivo per cui sono in grado di affrontare tutto questo e apprezzarlo. Ho 48 anni e ho visto molto, ho recitato ormai da 28 anni, quindi posso capire come sia significativo per me, come sia importante per me e per altre persone... Si tratta di molto tempo da trascorrere nel settore. Penso che quando ero più giovane non sembrasse una possibilità ottenere qualcosa di simile".

L'esperienza vissuta durante la stagione dei premi

Murphy, parlando della stagione dei premi cinematografici, ha quindi aggiunto: "Mi sento davvero fortunato nel trovarmi in stanze piene di artisti che ammiro realmente, trascorrere il tempo con loro e parlarne. Si tratta di una specie di circo, ma esiste perché le persone amano i film, si interessano al lavoro e al cinema. Devo ammettere che lo sto davvero apprezzando... Sembra un posto realmente adorabile e sicuro. Penso che si debba aprire un po' il proprio cuore e lasciarsi andare: è tutta positività ed è una buona cosa".

Il protagonista di Oppenheimer ha proseguito sottolineando: "Penso che ci sia bisogno di positività nel mondo ora. C'è troppo cinismo e riconosciamo tutti il nostro posto come attori e sappiamo dove ci troviamo per quanto riguarda ciò che facciamo per la società, ma penso sia importante semplicemente evitare il cinismo e accogliere positivamente la situazione".

Cillian ha ribadito che l'ultimo periodo gli ha permesso di vivere "un'esperienza affascinante", spiegando: "Sei in fila e stai parlando con Meryl Streep o qualcuno. Ed è piuttosto folle, potrebbe non riaccadere mai più nella mia vita, quindi devi solo apprezzare l'opportunità".

Murphy ha quindi concluso che nella giornata di oggi trascorrerà il tempo rilasciando interviste, portando a spasso il cane e cenando, prima di tornare a pensare ai suoi prossimi impegni professionali.