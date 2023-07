Oppenheimer, Cillian Murphy stava per interpretare il personaggio in una serie tv

Prima dell'offerta di Christopher Nolan, Cillian Murphy è stato molto vicino ad interpretare il fisico J Robert Oppenheimer diversi anni prima, nella serie tv Manhattan, incentrata proprio sulla bomba atomica e distribuita nel 2014.

Intervistata da Vanity Fair, la sceneggiatrice Lila Byock ha confermato che Murphy era uno degli attori presi in considerazione per il ruolo di Oppenheimer insieme alla star di The Bear Ebon Moss-Bachrach:"Volevamo che Oppenheimer sentisse di avere sia di possedere un innegabile carisma, una presenza scenica, ma anche che stesse suonando uno strumento differente. Aveva bisogno di sentirsi alieno, o altro, in qualche modo" ha dichiarato Sam Shaw, showrunner di Manhattan.

Scelte diverse

Alla fine il personaggio è stato interpretato da Daniel London, nello show che racconta la creazione della bomba atomica e la vita degli scienziati in New Mexico. Nel cast della serie, che durò soltanto due stagioni, erano presenti star del calibro di Rachel Brosnahan, Neve Campbell e David Harbour.

Cillian Murphy interpreta il fisico in Oppenheimer di Christopher Nolan, che narra le vicende del Progetto Manhattan e della costruzione della prima bomba atomica dal punto di vista dello scienziato. Nel cast anche Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh e Robert Downey Jr.