Cillian Murphy e sua moglie Yvonne McGuinness acquistano lo storico cinema The Phoenix

Cillian Murphy e sua moglie Yvonne McGuinness hanno acquistato lo storico The Phoenix Cinema, situato a Digle, città della Contea di Kerry in Irlanda.

L'attore ha compiuto l'acquisto con lo scopo di riparare e ristrutturare la struttura durante il 2025.

La scelta di Murphy

The Phoenix era stato indicato in varie classifiche, tra cui quella di Time out, come uno dei 50 migliori cinema nel Regno Unito e Irlanda.

La sala, per 105 anni, è rimasta indipendente e continuerà anche in futuro a proiettare film ed espandere le proprie attività diventando uno spazio multidisciplinare.

Cillian Murphy ha dichiarato: "Sono andato a vedere film al The Phoenix fin da quando ero un ragazzino durante le vacanze estive. Mio padre ha visto film lì quando era giovane prima di me, e abbiamo visto molti film al The Phoenix con i nostri figli. Riconosciamo ciò che significa il cinema per Dingle".

McGuinness ha aggiunto: "Vogliamo aprire di nuovo le porte, espandere il potenziale creativo del luogo, ristabilire il suo posto nella fabbrica culturale di questa città unica".

Il cinema è situato al centro della città ed è l'unica sala della penisola di Dingle e dell'area di Gaeltacht in Irlanda.

La storia del cinema

The Phoenix è stato costruito e aperto dai fratelli Jimmy e Johnny Houlihan nel 1919, venendo quasi distrutto da devastanti incendi nel 1921 e nel 1938 e venendo ricostruito entrambe le volte.

Negli anni '50 il cinema è stato quindi venduto a John Moore, continuando a proporre film e a ospitare concerti e altri spettacoli. Nel 1978 la proprietà è quindi stata passata a Michael O'Sullivan, riaprendo nel 1980 dopo un importante restauro, ma venendo chiusa nel novembre 2021 a causa delle perdite economiche legate all'aumento dei costi e alla diminuzione delle presenze.

Da tre anni la proprietà è sul mercato e McGuinness e Murphy hanno anticipato che il cinema riaprirà i battenti nel 2025, sottolineando che "Bíonn rudaí maithe mall" (Tutte le cose buone richiedono tempo).