Ciao Darwin 8: con Paolo Bonolis, la prima puntata del 2019 stasera su Canale5!

Marica Lancellotti

Ciao Darwin 8, l'edizione 2019 dello storico varietà, riparte stasera su Canale5 alle ore 21:25 con la prima puntata. Paolo Bonolis, accompagnato da Luca Laurenti, tornerà al timone dello show a distanza di 3 anni dall'ultima edizione.

Ciao Darwin 2019 avrà come sottotitolo "Terre Desolate", dal romanzo omonimo di Stephen King: la nuova stagione esplorerà gli scenari apocalittici verso i quali il nostro mondo si sta dirigendo. In onda dal 1998, il programma è nato come game show con due squadre in gara, due categorie di tipi umani completamente contrapposte pronte a sfidarsi per stabilire la supremazia, a giustificare così il nome del programma a citazione della teoria evolutiva di Charles Darwin, e per tracciare il profilo della donna e dell'uomo del futuro.

La prima puntata di Ciao Darwin 8 - Terre Desolate assisterà alla sfida Chic contro Shock, l'eleganza conto la "stravaganza", ospiti e capitani delle due squadre saranno Enzo Miccio e Lisa Fusco. I concorrenti dovranno dimostrare di possedere coraggio, intelligenza, simpatia e una serie di altre caratteristiche necessarie alla selezione "naturale" esibita nel corso della serata. Cosa sarà a determinare il vincitore? Alcune prove: la prova del coraggio, il faccia a faccia, fino al famoso gioco finale dei Cilindroni. Una novità importante riguarda Madre Natura: Ciao Darwin 2019 ne avrà più di una, una modella diversa per ciascuna puntata.

Dove vederlo: la prima puntata di Ciao Darwin 2019 sarà visibile stasera alle 21:25 su Canale5, per chi preferisce lo streaming l'appuntamento è in contemporanea sulla piattaforma Mediaset Play. Sul sito di Mediaset Play sarà inoltre possibile rivedere la puntata in replica nella sezione dedicata allo show. Sarà possibile commentare in diretta la trasmissione sui canali social - pagine Facebook, Twitter e Instagram - ufficiali di Ciao Darwin 8.