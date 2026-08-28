CIA – Un uomo nel mirino stasera su Rai 4, trama, cast e durata del film con Tim Roth

Il film del 2024 diretto da Roel Reiné arriva stasera su Rai 4 alle 21.20: trama, protagonisti, durata e curiosità del thriller d'azione con Aaron Eckhart, Tim Roth e Abigail Breslin,

Stasera, venerdì 28 agosto 2026, appuntamento in prima serata su Rai 4, alle 21.20, con CIA - Un uomo nel mirino, thriller d'azione del 2024 diretto da Roel Reiné e interpretato tra gli altri da Tim Roth. Il film racconta la storia di un ex sicario della CIA convinto di essere ancora al servizio dell'Agenzia, fino a quando una scoperta sconvolgente mette in discussione tutto ciò che credeva di sapere.

CIA - Un uomo nel mirino, la trama del film

Il protagonista è Evan Shaw, un killer professionista che per oltre vent'anni ha operato in solitudine ricevendo i propri incarichi attraverso messaggi in codice pubblicati nella sezione degli annunci dei giornali. Shaw è convinto di lavorare per una divisione segreta della CIA e porta avanti le missioni senza mai mettere in discussione la natura degli ordini che riceve. La sua vita cambia però quando entra in scena Kacey Walker, una giovane analista dell'MI6 e, soprattutto, sua figlia, con la quale ha ormai da tempo un rapporto distante.

Kacey gli rivela una verità difficile da accettare: il suo presunto superiore Kevin Angler è morto da anni e la divisione della CIA per cui Evan crede di lavorare è stata smantellata da tempo. La domanda diventa quindi inevitabile: chi gli ha impartito tutti quegli ordini e perché?

Aaron Eckhart nei panni del sicario Evan Shaw

Da quel momento Evan e Kacey iniziano a indagare per ricostruire la rete di inganni che ha condizionato la vita dell'uomo per decenni. La ricerca della verità li porta nel cuore di una cospirazione internazionale, mentre Evan è costretto a fare affidamento sulle proprie capacità di combattente e assassino per sopravvivere e scoprire chi lo ha trasformato, inconsapevolmente, in un'arma al servizio di qualcun altro. Il film mescola così mistero, spionaggio, inseguimenti e scontri a fuoco, mantenendo al centro il tema dell'identità e della manipolazione.

Cast cosa sapere sull'action thriller di Roel Reiné

A interpretare Evan Shaw è Aaron Eckhart, attore statunitense noto al grande pubblico anche per The Dark Knight, mentre Abigail Breslin veste i panni di Kacey Walker. Nel cast c'è inoltre Tim Roth, nel ruolo di Kevin Angler, il misterioso superiore di Evan. Tra gli altri interpreti figurano Brandon Lessard, Myles Clohessy e Matt Hookings.

Aaron Eckhart e Abigail Breslin

La regia è di Roel Reiné, che per il film ha ricoperto anche i ruoli di direttore della fotografia e autore delle musiche. La sceneggiatura è firmata da Bob DeRosa. CIA - Un uomo nel mirino è stato girato a Malta e prodotto tra Stati Uniti e Bulgaria, con una durata complessiva di circa 105 minuti.

Una delle idee più particolari alla base del film è il sistema attraverso cui Evan riceve le sue missioni: non tramite sofisticati dispositivi elettronici, ma attraverso gli annunci sui giornali, utilizzati come mezzo per trasmettere messaggi cifrati. È proprio questo elemento a dare origine al mistero centrale della storia: quando Evan scopre che la struttura per cui credeva di lavorare non esiste più, ogni precedente missione assume un significato completamente diverso.

Il film è stato distribuito nel 2024 con il titolo originale Classified e appartiene al genere action-thriller. La pellicola punta soprattutto sull'intreccio di spionaggio e azione, costruendo la vicenda attorno alla domanda che accompagna Evan per gran parte della storia: chi ha continuato a impartire gli ordini dopo la morte del suo superiore e lo smantellamento della divisione?

Dove vedere CIA - Un uomo nel mirino in tv e in streaming e durata

Il film, diretto da Roel Reiné, andrà in onda stasera, 28 agosto, su Rai 4 in prima serata alle 21:20 e in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand. CIA - Un uomo nel mirino ha una durata di circa 105 minuti si concluderà intorno alle 23:00, quando la programmazione di Rai 2 proseguirà con il film Special Forces - Liberate l'ostaggio.