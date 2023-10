Chuck Norris e Vanilla Ice interpreteranno se stessi nell'horror comedy australiana Zombie Plane

Un duo senza precedenti. La star d'azione più rude di sempre, il leggendario Chuck Norris, e il rapper Vanilla Sky reciteranno nei panni di se stessi nella pazza commedia action australiana Zombie Plane.

Prodotta dalla compagnia australiana Radioactive, Zombie Plane vedrà Chuck Norris e Vanilla Ice interpretare versioni esagerate di se stessi accanto alla pop star e attrice australiana Sophie Monk. Il film è stato girato in Australia all'inizio di quest'anno, la regia è di Lav Bodnaruk e Michael Pier.

George Romero ci ha insegnato che i veri zombie siamo noi, ma quanto ci mancherà

Nostalgia degli anni '90

La storia è incentrata su un'agenzia governativa segreta che prende celebrità di fama mondiale e le trasforma in agenti speciali per fermare un'imminente invasione di zombie. Il "Comandante Norris" fungerà da mentore dell'agenzia che ingaggia Vanilla Ice insieme a Sophie Monk e molte altre celebrità. Vanilla Ice collaborerà anche alla colonna sonora con il suo contributo canoro. "Il pubblico può aspettarsi una corsa sfrenata", ha detto la produttrice di Zombie Plane, Jessica Butland. "Vanilla Ice è nel suo elemento come agente segreto e Chuck Norris, avendolo addestrato, è eccellente e funziona molto bene."

Il produttore esecutivo Shaked Berenson ha spiegato come la commedia nostalgica giocherà con i cliché del genere horror attualizzandoli al presente: "Zombie Plane utilizza la commedia, il genere zombie e la nostalgia degli anni '90 come veicolo per commentare la cultura pop tanto quanto la nutre, creando battute indimenticabili e situazioni estreme".