Chuck Norris sarà uno dei protagonisti dell'action movie sci-fi Agent Recon

Chuck Norris sarà il protagonista del nuovo film action a sfumature sci-fi intitolato Agent Recon, le cui riprese sono state completate.

Quiver Distribution punta a ottenere una distribuzione nelle sale americane nel 2024.

Un progetto pieno d'azione

Nel progetto Agent Recon, oltre a Chuck Norris, sono coinvolti anche Marc Singer (Beastmaster) e Derek Ting (Agent Revelation).

Al centro della trama ci sarà Alastair (Norris), il comandante di una task force segreta che si occupa di sicurezza, che chiama il nuovo arrivato Jim (Ting), dotato di super poteri, per andare in una missione guidata dal colonnello Green (Singer) e i suoi esperti marine per rintracciare la fonte di un disturbo dell'energia in una base del New Mexico dove si sostiene si stia compiendo degli esperimenti usando la tecnologia aliena. Quando il team incontra una creatura sconosciuta caratterizzata da incredibile forza e velocità, oltre alla capacità di controllare dei guerrieri, i tre devono lottare contro delle orde impossibili da fermare per scoprire la verità che si nasconde dietro la fortezza aliena e impedire lo sterminio dell'umanità.

Chuck Norris e Vanilla Ice interpreteranno se stessi nell'horror comedy australiana Zombie Plane

Il figlio di Chuck Norris, Dakota, ha coreografato le scene di combattimento del padre. Ting ha inoltre dichiarato che le riprese sono state effettuate con telecamere ARRI Alexa e sono stati usati degli effetti speciali tecnologicamente avanzati, oltre ad avere una colonna sonora ed effetti sonori che aumenteranno la tensione.