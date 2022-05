Chronology of Water, Kristen Stewart sul suo debutto da regista: "Devo riuscirci entro l'anno"

Durante il Festival di Cannes Kristen Stewart ha parlato del suo debutto da regista con Chronology of Water, che spera possa entrare in fase di produzione entro l'anno.

Chronology of Water sarà il prossimo progetto di Kristen Stewart? L'attrice ci spera, dato che segnerebbe il suo debutto come regista, e si augura che ciò possa avvenire nei prossimi mesi.

Presente a Cannes per promuovere il nuovo film di David Cronenberg, Crimes of the Future, di cui è protagonista assieme a Viggo Mortensen e Léa Seydoux, l'attrice di Twilight e Spencer ha parlato della pellicola che spera di girare presto, Chronolgy of Water, ai microfoni di IndieWire.

"Se non riesco a realizzare questo film entro la fine dell'anno penso che ne morirò".

Tuttavia, fa notare il sito, non sarà un'impresa facile, poiché l'attrice deve ancora trovare dei finanziatori che le permetteranno di realizzare la pellicola proprio come vorrebbe lei, con una crew molto piccola (cinque persone) e un calendario per le riprese piuttosto flessibile (sulla costa dell'Oregon).

Il lungometraggio di cui la Stewart sarebbe regista ma non protagonista - sembra invece che sia già stata scelta l'interprete per il ruolo principale - è un adattamento dell'omonimo memoir di Lidia Yuknavitch, che l'attrice apprezza moltissimo, come aveva affermato anche in precedenza: "È nel mio sangue. Ed è qualcosa che sapevo già da prima di incontrala".