Christopher Nolan vuole Robert Downey Jr. nel suo prossimo film ma...

L'amatissimo regista Christopher Nolan ha già messo insieme un cast di tutto rispetto per il suo misterioso nuovo film e, stando a quanto riportato, ha ancora un posto libero da assegnare.

Secondo un'ultima indiscrezione, il regista della trilogia del Cavaliere Oscuro è intenzionato a lavorare di nuovo con Robert Downey Jr. dopo l'interpretazione dell'attore, premiata con l'Oscar, in Oppenheimer. Purtroppo, i numerosi impegni di Downey Jr. nel MCU nel ruolo del Dottor Destino potrebbero impedirgli di partecipare alla produzione.

Avengers: Doomsday, ecco come potrebbe apparire il Doctor Doom di Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. nel prossimo film di Nolan?

Infatti, secondo lo scooper Daniel Richtman, Nolan potrebbe avere difficoltà a trattenere RDJ perché "è il personaggio principale di Avengers: Doomsday come Thanos in Infinity War". L'insider aggiunge anche che il Doom di Downey Jr. potrebbe apparire addirittura in "quasi tutte le scene".

Robert Downey Jr. in una foto del Comic-Con di San Diego del 2024

Non è la prima volta che sentiamo dire che il Dottor Destino interpretato da Downey Jr. avrà un ruolo importante nel prossimo film dei Vendicatori, e ora questo rumor sembra confermare la cosa.

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale l'1 maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti dai fratelli Russo, che fanno il loro ritorno nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Robert Downey Jr. in una foto di Oppenheimer

Il film di Nolan, ancora senza titolo, è interpretato da Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron, Lupita Nyong'o e Zendaya. Il regista ha scritto anche la sceneggiatura e la data di uscita del film è fissata per il 17 luglio 2026. Sebbene i dettagli sulla trama e sui personaggi rimangano ancora segreti, si ritiene che Damon, Holland, Hathaway e Pattinson siano i protagonisti principali, con Theron, Nyong'o e Zendaya in ruoli di supporto.

Secondo gli ultimi rumor si tratterebbe di un thriller d'azione futuristico ispirato a Tuono blu del 1983, oppure di un thriller d'epoca sui vampiri, anche se gli addetti ai lavori sostengono che nulla di quanto ipotizzato si avvicina all'idea reale del cineasta.