Christopher Nolan svela: per alcuni registi il suo è un sonoro "inascoltabile"

Christopher Nolan ha ammesso di aver ricevuto critiche riguardanti il sonoro dei suoi film anche da parte di alcuni colleghi registi che lo hanno giudicato inascoltabile.

Christopher Nolan guarda nella sua telecamera sul set de Il cavaliere oscuro - Il ritorno

Attraverso undici film e poco più di venti anni di carriera, Christopher Nolan ha saputo conquistare milioni di cinefili nel mondo ma, nel corso del tempo, non è stato esente da critiche, soprattutto per quanto riguarda l'audio dei suoi film, capaci di lasciarlo "scioccato" per come "le persone siano conservatrici quando si tratta di sonoro".

Più in generale, è noto quanto la gestione del sonoro dei film di Christopher Nolan riesca a generare frustrazione tra gli spettatori. Nelle ultime ore, però, il regista britannico ha ammesso che anche alcuni registi hanno espresso fastidio per non essere in grado di ascoltare i dialoghi delle sue opere. A questo punto sorge spontanea una domanda: i film di Nolan sono troppo rumorosi? Ecco quindi che il regista ha deciso di difendere il suo sonoro, come si può leggere nel nuovo libro di Tom Shone The Nolan Variations.

"Abbiamo ricevuto molte lamentele", ha detto Nolan. "In realtà ho ricevuto telefonate anche da alcuni colleghi che dicevano 'Ho appena visto il tuo film e il dialogo è inascoltabile'. Alcune persone pensavano che forse la musica fosse troppo alta, ma la verità è che tutto era come avevamo scelto di mescolarlo". Nolan ha quindi aggiunto, parlando del sonoro di Interstellar: "E' stato un mix molto, molto radicale. Sono rimasto un po' scioccato nel rendermi conto di quanto siano conservatrici le persone quando si tratta di sonoro. Perché puoi girare un film in qualsiasi modo, anche sul tuo iPhone, e nessuno si lamenterà. Ma se mescoli il suono in un certo modo, o se usi determinate sotto-frequenze, le persone punteranno il dito".

Il regista britannico ha quindi spiegato quanto con Interstellar abbiano scelto di sperimentare, dando vita ad "una meravigliosa sensazione di fisicità nel suono". Attraverso il film con Matthew McConaughey, Christopher Nolan ed il suo team si sono "spinti più in là di quanto chiunque abbia mai fatto". Ricordiamo comunque che Interstellar fu candidato, tra gli altri, anche all'Oscar per il miglior sonoro. Insomma, gli spettatori potrebbero pensare che i film di Nolan siano troppo rumorosi, ma la verità è che i film di Nolan suonano esattamente come Nolan vuole che suonino.