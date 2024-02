Christopher Nolan pensa a un film horror: 'Sono alla ricerca dell'idea giusta'

Presente a un incontro al BFI di Londra, Christopher Nolan ha discusso del suo amore per il genere horror e di come gli piacerebbe molto un giorno dirigere proprio un film dell'orrore, sempre ammesso di avere un'idea eccezionale.

I motivi per cui Nolan ammira così tanto l'horror saranno ovvi per i fan del regista: sono "viscerali", "hanno un sacco di cupezza, un sacco di astrazione" e permettono ai registi di fare sullo schermo cose a cui Hollywood è tipicamente "resistente". Ma queste qualità rendono anche difficile realizzare un buon horror, ed è per questo che Nolan non ne ha ancora realizzato uno.

Nolan pronto per l'horror?

"Oppenheimer contiene sicuramente elementi horror, come penso sia appropriato per il soggetto. Penso che i film horror siano molto interessanti perché dipendono da dispositivi molto cinematografici, si tratta davvero di una risposta viscerale alle cose e quindi, prima o poi, mi piacerebbe fare un film horror", ha spiegato Nolan al pubblico del BFI.

"Ma credo che un buon film horror richieda un'idea davvero eccezionale. E queste sono poche e lontane tra loro. Quindi non ho trovato una storia che si presti a questo scopo. Ma penso che sia un genere molto interessante dal punto di vista cinematografico. È anche uno dei pochi generi di cui gli studios vanno ghiotti, e si tratta di film molto cupi, molto astratti. Hanno molte delle qualità che Hollywood è generalmente molto restia a inserire nei film, ma questo è un genere in cui è consentito".

Tuttavia, Nolan non ha paura di cimentarsi in diversi generi e sottogeneri all'interno di uno stesso film. Il regista ha detto di aver utilizzato le qualità del genere "da rapina" per il secondo atto di Oppenheimer, mentre l'ultima ora del film trae molto dal dramma giudiziario.

"Il motivo per cui ho scelto questi due generi per queste sezioni è che si tratta di generi mainstream in cui il dialogo, la gente che parla, è intrinsecamente intenso e interessante per il pubblico. È questo il bello del genere: puoi giocare con molte aree diverse, mentre in un altro tipo di film non ti sarebbe permesso", ha dichiarato Nolan.