Christopher Nolan è un fan di Fast and Furious, ecco quali sono i suoi film preferiti

A quanto pare Christopher Nolan ha dei gusti molto variegat in fatto di cinema, ed è anche un fan del franchise di Fast and Furious: ecco quali sono i suoi film preferiti della saga con Vin Diesel.

Forse non ve lo aspettereste da Christopher Nolan, o forse sì (insomma, perché no?), ma il regista di Tenet e Il Cavaliere Oscuro è un grande fan di uno dei franchise più popolari in circolazione: Fast and Furious.

Tenet: una foto sul set di John David Washington e Christopher Nolan

Il filmmaker ha infatti rivelato durante il podcast di Josh Horowitz "Happy, Sad, Confused" (via CinemaBlend) che i suoi gusti cinematografici spaziano molto, e tra questi ha una posizione particolarmente privilegiata la saga di Fast and Furious, che tanto successo ha riscontrato con il pubblico di tutto il mondo.

Ma visto che si tratta di 8 film e spin-off (F9 è stato rimandato a causa dell'emergenza sanitaria, quindi non rientra nel discorso) quali sono i preferiti di Nolan?

"Sono più per la ricetta originale... Ma ho un debole per Tokyo Drift, a dire il vero" confessa il regista "E poi le iterazioni di Justin Min sono diventate sempre più grandi e folli, qualcosa di completamente diverso, ma sempre divertenti".

È interessante notare come anche all'interno della stessa saga Nolan abbia dimostrato di apprezzare film così diversi tra loro, per differenti motivi, dando prova ancora una volta di grande versatilità, anche solo in fatto di gusti personali.

Di recente, il regista si è trovato però in disaccordo con le scelte effettuate dagli stessi studios con i quali ha sempre lavorato, Warner Bros., e tra le due parti è scaturita una polemica in merito alla distribuzione dei film in uscita nel 2021 direttamente sulla piattaforma streaming HBO Max (oltre che nelle sale).