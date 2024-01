Christopher Nolan:'Molti registi darebbero un occhio per avere i finanziamenti che io riesco a trovare'

Christopher Nolan ha raccontato di essere un grande fan del cinema indipendente e film come Aftersun, che ha definito 'un bel film', e Past Lives di cui ha detto di averlo trovato 'sottile in un modo bello'. Anni luce di distanza dal suo cinema costruito su budget esorbitanti. Tuttavia, anche la sua carriera è iniziata con film produttivamente meno impegnativi dal punto di vista economico come Memento. Ora la sua carriera è cambiata e probabilmente non tornerà mai più indietro.

Oppenheimer: un'immagine

"Sono attratto dal lavorare su larga scala perché so quanto sia fragile l'opportunità di gestire quelle risorse" ha spiegato Nolan "So che ci sono così tanti cineasti in tutto il mondo che darebbero un occhio per avere le risorse che ho messo insieme e sento la responsabilità di usarle nel modo più produttivo ed interessante possibile".

Un privilegio non scontato

L'ultimo film diretto da Christopher Nolan, Oppenheimer, aveva un budget di produzione di 100 milioni di dollari, comunque molto al di sotto dei 200 spesi per Tenet. Oppenheimer è stato girato in sessanta giorni e con ben trenta giorni di girato cancellato in fase di montaggio per poter riallocare il il budget al design di produzione e alle location dei set:"Sembrava un indie da 100 milioni di dollari. Non è Tenet. Chris voleva girare in tutti gli Stati Uniti... Solo i biglietti aerei e l'alloggio dell'intera troupe in ogni posto sono costosi. Senza contare che devo costruire Los Alamos che non esiste. Lì è dove davvero ho pensato che fosse impossibile. Chris ha detto 'Dimentica i soldi, progettiamo semplicemente quello che vogliamo'. E così abbiamo fatto, e quando la costruzione della mia città era preventivata in 20 milioni, Chris ha detto 'Sì, no. Fermati'" ha dichiarato Ruth De Jong, production designer del film.

Nel cast di Oppenheimer, che racconta la storia del fisico J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), e del Progetto Manhattan che portò alla costruzione della prima bomba atomica, sono presenti anche Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh e Josh Hartnett.