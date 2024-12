Christopher Nolan ed Emma Thomas sono stati premiati da re Carlo, diventando cavaliere e dama

Christopher Nolan ed Emma Thomas, nella giornata di ieri, hanno ricevuto un'onorificenza a Buckingham Palace, dove re Carlo ha nominato il regista e sua moglie Cavaliere e Dama.

La coppia ha dichiarato che incontrare il sovrano britannico è stato 'davvero meraviglioso' e ricevere questo speciale onore insieme è stata un'esperienza molto speciale.

Re Carlo ha visto Oppenheimer

Parlando alle agenzie di stampa, Christopher Nolan ha dichiarato che ricevere il riconoscimento e sapere che il re conosce il loro lavoro è stato molto speciale, soprattutto dopo che Carlo gli ha detto che spera si tratti di un incoraggiamento a realizzare ancora più film.

Thomas ha poi aggiunto: "Ha visto Oppenheimer e gli è piaciuto, quello è stato molto gratificante da sentire".

La coppia, che ha quattro figli, ha collaborato fin dal primo incontro avvenuto all'University College London e si è sposata nel 1997, fondando poi la casa di produzione Syncopy.

Il regista ha sottolineato che la partnership con la moglie è "incredibilmente importante", professionalmente e personalmente, e che insieme sono riusciti a realizzare molto di più rispetto a quanto avrebbero fatto individualmente.

Il prossimo film di Nolan

Nolan ritornerà nel 2025 sul set cinematografico per realizzare il suo prossimo film, di cui non sono stati ancora svelati il titolo e i dettagli della trama. Il cast, come accaduto in passato, è particolarmente stellare ed è composto da attori del calibro di Charlize Theron, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o e Robert Pattinson.

Universal ha già fissato la data di uscita del progetto nelle sale americane nella giornata del 17 luglio 2026, ottenendo anche la conferma che potrà contare sulla programmazione in formato Imax.

Per ora bisognerà attendere per scoprire ulteriori dettagli sulla storia che l'apprezzato filmmaker ha intenzione di portare sul grande schermo.