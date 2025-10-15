Christopher Nolan: "Dwayne Johnson merita una nomination agli Oscar 2026"

Christopher Nolan ha rivelato il nome dell'attore a cui darebbe una nomination agli Oscar 2026 e, un po' a sorpresa, il regista ha lodato Dwayne Johnson per la sua performance in The Smashing Machine.

Il regista, che è attualmente impegnato nella produzione della sua versione dell'Odissea, ha svelato il suo apprezzamento nei confronti dell'ex star del wrestling durante il podcast The Director's Cut.

Le lodi di Nolan a The Rock

In occasione di una conversazione con Benny Safdie, che grazie a The Smashing Machine ha vinto il Leone d'argento per la Miglior regia, Christopher Nolan ha raccontato di aver visto il film che racconta la vita di Mark Kerr (di cui potete leggere la nostra recensione).

The Smashing Machine: un primo piano di Dwayne Johnson

Il filmmaker ha quindi aggiunto di aver amato l'interpretazione di Dwayne Johnson, che ha considerato 'straziante', aggiungendo quindi: "Penso sia una performance incredibile. Non credo ne vedrete una di migliore questo anno, o nella maggior parte degli altri anni".

L'interpretazione di The Rock ha commosso anche Mark Kerr che, durante la promozione del film, ha ammesso di essere rimasto particolarmente commosso durante la visione.

Nolan ha inoltre voluto complimentarsi anche con Safdie spiegando: "Si tratta di un'opera realmente notevole e radicale che sarà capita sempre di più con lo scorrere del tempo. Sono davvero orgoglioso di conoscerti".

Il cast di The Smashing Machine

Tra gli interpreti del film, diretto da Benny Safdie, ci sono anche Bas Rutten, Lyndsey Gavin, Oleksander Usyk, Ryan Bader, Satoshi Ishii, James Moontasri, Yoko Hamamura.

Kerr e Safdie sono co-sceneggiatori del film. Safdie, Johnson, Danny Garcia, Eli Bush, Hiram Garcia e David Koplan sono i produttori. Tracey Landon è il produttore esecutivo.

The Rock e Safdie collaboreranno prossimamente anche alla realizzazione di Lizard Music, un progetto che si basa sul romanzo di Daniel Pinkwater e sta venendo presentato ai potenziali produttori e distributori in questi giorni, sfruttando l'accoglienza positiva riservata dal pubblico e dalla critica proprio a The Smashing Machine.

La corsa verso gli Oscar di The Rock, alla sua prima vera prova con un ruolo drammatico, sembra comunque partire con degli ottimi presupposti. La sua interpretazione è stato uno degli elementi più apprezzati del film biografico presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia e sembra davvero improbabile che non riesca a ottenere un posto tra le nomination più prestigiose di questa stagione cinematografica. Non resta comunque che attendere per scoprire se la partnership con Benny Safdie darà il via a un nuovo capitolo della carriera cinematografica di Johnson.