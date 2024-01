Christopher Nolan sarà premiato con un César onorario

Christopher Nolan sta continuando il suo periodo ricco di soddisfazioni professionali: il regista riceverà infatti il César onorario durante la cerimonia che si svolgerà a Parigi il 23 febbraio.

Nella 49esima edizione verrà inoltre assegnato un riconoscimento onorario ad Agnès Jaoui.

Il riconoscimento

L'Académie des arts et techniques du cinéma ha annunciato: "La distribuzione di ognuna delle sue opere è il soggetto di un vero evento. Fin dal suo debutto con Following, Christopher Nolan ha avuto una passione e un impegno incrollabile nei confronti dell'esperienza cinematografica nelle sale e continua a spingere in avanti i limiti della narrazione. I suoi film, come Tenet, Dunkirk, Interstellar, Inception e la trilogia Il Cavaliere Oscuro, sono stati premiati con molti premi intorno al mondo, compresi 11 Oscar. Il suo recente capolavoro, Oppenheimer, un vero fenomeno globale, è stato acclamato dai registi e dal pubblico per la sua rivoluzionaria estetica visiva".

I progetti dopo Oppenheimer

Nolan, attualmente, non ha svelato i dettagli del suo prossimo progetto dopo il successo ottenuto da Oppenheimer, ma recentemente aveva spiegato: "Le idee vengono da qualsiasi parte. Ho fatto un remake, ho fatto adattamenti di fumetti e romanzi, e ho scritto delle sceneggiature originali. Sono aperto a tutto. Ma, essendo uno sceneggiatore e regista, qualsiasi cosa farò dovrà sembrarmi totalmente mia. Devo renderla originale: il seme iniziale di un'idea può provenire da un'altra parte, ma deve passare attraverso le mie dita su una tastiera e uscire solo dai miei occhi".