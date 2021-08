Christopher Meloni più sexy che mai nel dietro le quinte del servizio di Men's Health (VIDEO)

Un video apparso sui canali social di Christopher Meloni, interprete di Elliot Stabler in Law & Order, mostra l'attore nel dietro le quinte del servizio fotografico di cui è stato protagonista per Men's Health. Nel filmato, si vedono due addette ai lavori che spalmano dell'olio sui muscoli di Meloni.

Dopo aver lasciato tutti a bocca aperta con il suo fisico sfoggiato sulla copertina di Men's Health, Christopher Meloni ha condiviso un video girato nel backstage del servizio fotografico, in cui appare a torso nudo mentre viene oliato dal team della rivista. Il video inizia con uno sguardo al suo adorabile cane, poi viene mostrato l'attore di fronte ad uno specchio mentre gli viene spalmato dell'olio abbronzante sui muscoli. "Come dice Bill Butler (il direttore della fotografia, ndr), ero/sono pronto per Fire Island", ha scritto Meloni nel post, facendo riferimento alla persona che ha parlato fuori campo ed ha notato che l'attore era pronto per la destinazione estiva.

Per quanto riguarda la nuova cover di Men's Health, l'attore di Law & Order ha dichiarato: "È fantastico. L'aspetto dell'età entra in gioco per quanto riguarda la copertina di questo magazine e come mi sento a riguardo. Un mio amico mi ha chiesto: 'Avresti mai pensato che saresti finito sulla copertina di Men's Health?', ed io gli ho detto: 'Di sicuro non a 60 anni'".

Ricordiamo che di recente Meloni è tornato sul set di Law & Order nei panni di Elliot Stabler, per le riprese della prossima stagione dello spin-off Organized Crime. Parlando con Lynette Rice di EW del suo ritorno nel franchise di Law & Order all'inizio di quest'anno, Meloni ha spiegato che gli sembrava il momento giusto per farlo. "È stato fantastico, ho percepito un sorprendente senso di libertà", ha detto l'attore a proposito di indossare di nuovo il distintivo di Stabler, aggiungendo: "È stata una sensazione molto interessante perché raramente la ottengo. Era solo un segno strano che tutto va bene, ed io ero nel posto a cui appartenevo".