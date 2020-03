Christopher Lloyd, protagonista di Ritorno al Futuro, guest star della serie NCIS

L'attore Christopher Lloyd, protagonista della saga di Ritorno al futuro, torna in tv come guest star di NCIS.

L'episodio in cui apparirà l'attore andrà in onda sugli schermi televisivi americani in primavera, in una data ancora da annunciare.

Nella serie, arrivata alla sua diciassettesima stagione, Christopher Lloyd avrà la parte di Joe Smith: un novanticinquenne che ha fatto parte della Marina degli Stati Uniti ed era a bordo dell'USS Arizona durante l'attacco svoltosi a Pearl Harbor nel 1941.

La puntata di NCIS - Unità anticrimine mostrerà il personaggio determinato nel suo tentativo di ottenere l'approvazione per far spargere le proprie ceneri dopo la propria morte nello stesso luogo dove sono morti i suoi commilitoni. Joe sarà inoltre al centro di un'indagine di Gibbs, il protagonista interpretato da Mark Harmon, e del suo team perché non sono certi di potergli credere.

Lloyd ha conquistato tre volte il premio Emmy per l'interpretazione in La strada per Avonlea e in Taxi, progetto in cui aveva la parte di Jim Ignatowski.