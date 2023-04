Christo Jivkov: Mel Gibson ricorda la star de La passione di Cristo

Mel Gibson produttore, regista e co-sceneggiatore del film La Passione di Cristo, ha ricordato Christo Jivkov, scomparso venerdì sera a Los Angeles dopo aver combattuto per un lungo periodo di tempo contro il cancro. Aveva appena compiuto 48 anni.

"Il mio caro amico Christo ha perso la sua eroica battaglia contro il cancro. Fino all'ultimo momento era pieno di speranza e il suo spirito era forte". Queste le parole di Mel Gibson che ha reso omaggio a Christo Jivkov morto pochi giorni fa. L'attore e regista ha sottolineato: "Mi mancherà, ma so che adesso non soffre più e che per lui c'è la beatitudine eterna. Dio lo protegga".

Jivkov ha indossato i panni di John al fianco di Jim Caviezel e Monica Bellucci in La passione di Cristo che, come riportato da Deadline, ha incassato 612 milioni di dollari in tutto il mondo. I due hanno mantenuto i rapporti anche dopo l'uscita della pellicola e Jivkov avrebbe dovuto prendere parte al sequel se e quando fosse stato realizzato.

Christo Jivkov ha prestato il suo volto a Giovanni de Medici nel film di Ermanno Olmi del 2001 Il mestiere delle armi.