Christina Ricci: "Su un set mi hanno minacciata perché non volevo girare una scena di sesso in un certo modo"

Christina Ricci ha rivelato di aver rischiato di dover affrontare una causa legale per essersi rifiutata di girare una scena di sesso in un certo modo durante le riprese di un film.

L'attrice, ospite della tramissione The View, ha condiviso l'aneddoto parlando delle difficoltà che affrontano le giovani interpreti quando iniziano a lavorare a Hollywood.

Parlando delle differenze che contraddistinguono le esperienze vissute dalle giovani protagoniste della serie Yellowjackets rispetto a quelle affrontate dalle generazioni precedenti, Christina Ricci ha sottolineato come, per fortuna, si siano compiuti dei passi in avanti per quanto riguarda le scelte riguardanti il proprio corpo.

La star ha raccontato: "Noi vecchie signore ne parliamo sempre ed è realmente grandioso. Vedere che non devono per forza affrontare quello che abbiamo vissuto noi è fantastico. Possono dire: 'Non voglio fare questa scena di sesso' o 'Non sarò nuda'. Possono stabilire dei limiti, cosa che noi non abbiamo mai potuto fare".

Christina Ricci, da Mercoledì a Mercoledì

Christina ha poi rivelato: "Una volta qualcuno mi ha minacciata di farmi causa perché non volevo girare questa scena di sesso in un certo modo. Ora è realmente cambiata la situazione ed è grandioso assistere ai cambiamenti".

L'attrice non ha rivelato il titolo del film a cui faceva riferimento nel compiere il paragone della sua esperienza con quella delle co-star di Yellowjackets.