Christina Ricci sulla sessualizzazione del suo corpo: "Non ho mai indossato vestiti per attirare l'attenzione"

La star della Famiglia Addams Christina Ricci ha parlato della sua vita privata e di come ha gestito il passaggio dall'infanzia all'età adulta riguardo il suo corpo, cercando di evitarne la sessualizzazione.

Parlando dell'attenzione che i giornali riservavano al suo corpo in evoluzione l'attrice, che oggi ha 42 anni, ha affermato: "Non mi piaceva. Non ho mai indossato abiti per attirare l'attenzione sessuale, perché ho sempre sentito quel tipo di attenzione in modo molto minaccioso".

Christina Ricci - che vedremo nell'attesissima serie Mercoledì dal 23 novembre su Netflix - è sempre stata molto riservata sulla sua vita privata. Il passaggio all'età adulta l'ha vista scegliere ruoli più spigolosi rispetto al passato, forse come reazione a un'educazione che lei stessa definisce "caotica". Se per molti anni la sua sensibilità e l'essere in sintonia con certe emozioni hanno aiutato la sua carriera, in un secondo momento l'attrice si è trovata a dover escludere i suoi sentimenti. "Era estenuante essere sempre così sconvolti e sofferenti" afferma. Questo l'ha portata a prendere "molte decisioni importanti in modo del tutto spassionato, il che ha finito per essere un problema".

Tutto è cambiato con la maternità: la nascita del primo figlio, Freddie, 8 anni fa è stato fondamentale per l'attrice poiché "ha spezzato il mio nichilismo ed è stato un cambiamento piuttosto sorprendente", dichiara la Ricci al Sunday Times Style.