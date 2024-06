Christina Applegate non riesce a godersi la vita a causa della malattia: "Intrappolata in un'oscurità"

Christina Applegate ha dedicato l'ultimo episodio del proprio podcast al suo percorso con la malattia e alle conseguenze psicologiche che ha dovuto affrontare nel corso dell'ultimo periodo. L'ex star di Sposati... con figli ha raccontato le molteplici difficoltà che questa situazione complicata le sta causando ormai da diverso tempo.

Oltre alla sclerosi multipla che le è stata diagnosticata, Christina Applegate sta soffrendo di depressione che appesantisce ulteriormente la sua situazione attuale. Nell'agosto 2021, l'attrice annunciò la diagnosi e pochi mesi fa confessò di non riuscire più a tornare sullo schermo e di aver preso parecchio peso per via dei farmaci che deve assumere.

Intrappolata

"Sto vivendo una vera depressione da 'non me ne frega niente'. Una vera depressione, che mi spaventa anche un po' perché sembra davvero fatalista, sembra davvero la fine di tutto. Non intendo quello ma mi sento intrappolata in un'oscurità in questo momento, che non provavo probabilmente più da vent'anni" ha spiegato l'attrice, prima di lasciarsi andare ad un ultimo triste commento:"Non riesco più a godermi la vita. Non mi piace. Non mi piace più nulla".

Christina Applegate con Will Ferrell in una scena di Anchorman 2

Nonostante i problemi di salute mentale che ha espresso pubblicamente, l'attrice ha dichiarato di aver fissato un appuntamento con il proprio terapeuta. Dopo la diagnosi, Applegate ha deciso di non andare in terapia perché aveva paura di iniziare a piangere, spiegando di aver voluto affrontare la malattia con autoironia per far sentire le persone maggiormente a proprio agio. Nel podcast, Applegate ha confessato di ave rifiutato, ormai circa dieci anni fa, di partecipare al reality The Real Housewives of Beverly Hills, molto noto negli USA.

Nel corso della propria carriera, Christina Applegate ha recitato in film conosciuti come Mars Attacks!, Anchorman - La leggenda di Ron Burgundy e Anchorman 2, oltre al franchise Bad Moms.