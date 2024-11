Vittoria di Trump, le prime reazioni a Hollywood: "Diritti riproduttivi delle donne in pericolo"

La vittoria decisiva di Donald Trump alle presidenziali ha sconvolto Hollywood: attori, celebrità e personalità dei media si sono riversati sui social media nelle ultime ore per condividere i loro sentimenti di dolore e sgomento.

L'ex star di Sposati... con figli, Christina Applegate, ha scritto che la vittoria di Trump minaccia i diritti riproduttivi delle donne, già colpiti dopo l'annullamento della sentenza Roe v. Wade nel 2022. "Perché? Datemi le vostre ragioni?????" ha aggiunto Applegate su X. "Mia figlia sta singhiozzando perché i suoi diritti di donna potrebbero sparire. Perché? E se non siete d'accordo, per favore togliete il follow".

David Simon, creatore di The Wire, ha offerto "un'analisi" dei risultati, scrivendo: "Dio ci benedica tutti. Anche gli scroti e le merde". Wendell Pierce, uno dei protagonisti di The Wire e di un'altra serie di Simon, Treme, ha condiviso le sue preoccupazioni sulla capacità di Trump di consolidare la supermaggioranza conservatrice della Corte Suprema dopo la sua elezione.

"La Corte Suprema cambierà per una generazione", ha scritto. "Non vedrò mai più una corte moderata nel corso della mia vita. Il danno che sta per infliggere alle nostre istituzioni nei prossimi due anni sarà irreparabile".

Donald Trump è presidente, il regista di Don't Look Up: "Forse è il momento di abbandonare i democratici"

Yvette Nicole Brown, una delle star di Community, ha commentato la perdita del senatore Sherrod Brown a favore dello sfidante Bernie Moreno, che ha portato al controllo del Senato da parte dei repubblicani, definendola "una vergogna a un livello che non riesco nemmeno a definire".

Reagendo alla vittoria di Trump, ha poi aggiunto su X: "Per noi questo è un mercoledì qualunque. I neri sono abituati a questo. Il resto di voi sta per essere scioccato da come l'America vi tratterà quando non si preoccuperà più di voi. E il vostro nuovo #CaroLeader non si preoccuperà di NESSUNO di voi. Una nuova fase di scoperta è iniziata".