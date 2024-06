Christina Applegate, la figlia Sadie Grace condivide la propria malattia: "Ho qualcosa che si chiama POTS"

La figlia di Christina Applegate, Sadie Grace LeNoble ha partecipato al podcast che la madre ha creato insieme alla star de I Soprano Jamie-Lynn Singer, per condividere con il pubblico la propria malattia, raccontando anche la convivenza con la patologia di Applegate.

Sadie Grace, 13 anni, ha raccontato la propria diagnosi e in che modo convive ogni giorno con questa condizione medica, conversando con l'attrice sui limiti che la malattia pone a coloro che ne devono subire le conseguenze.

Madre e figlia

"Ho qualcosa che si chiama POTS.Non ho idea di cosa sia realmente ma ha a che fare con il sistema nervoso autonomo e influisce sul mio cuore. Quando mi alzo in piedi mi sento molto, molto stordita e le gambe diventano molto deboli e mi sembra di svenire" ha spiegato Sadie Grace, confessando che tali sintomi li manifestava da tempo ma non erano stati presi sul serio. La giovane, figlia di Applegate e del marito Martyn LeNoble, che soffre anche di misofonia, ha raccontato di essere stata più volte, anche nello stesso giorno, all'infermeria della scuola. Non venne mai creduta e le dissero che si stava inventando tutto o che stava semplicemente provando un momento d'ansia.

Christina Applegate si è mostrata molto vicina alla figlia:"Odio che tu debba affrontare tutto questo, mia cara. Lo odio davvero. Sono triste. Ma ti amo e so che starai bene. E sono qui per te e ti credo. Grazie per aver portato alla luce e aver aumentato la consapevolezza su questo problema".

L'attrice, affetta da sclerosi multipla, ha confessato di essersi sentita in colpa per non aver compreso subito:"Mi sentivo così male per non averci fatto caso, non sapevo che potesse esserci questa cosa finché alla sua migliore amica non è stata diagnosticata la POTS e questa cosa ce l'ha portata all'attenzione"