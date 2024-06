Christina Applegate rassicura i suoi fan: "Non ho alcuna intenzione di suicidarmi"

Christina Applegate ha voluto rassicurare i fan dopo aver rilasciato alcuni commenti sulle conseguenze della sclerosi multipla, durante il podcast MeSsy, che hanno suscitato la preoccupazione dei suoi fan.

Le parole di Christina Applegate che avevano preoccupato i fan

L'attrice aveva infatti dichiarato che era alle prese con la depressione e si sentiva "intrappolata nell'oscurità". La star di Dead to Me aveva ammesso che non apprezza la sua vita attuale, e ora ha voluto chiarire le sue parole.

L'attrice in Dead to me

Christina Applegate ha raccontato: "Stavo parlando di alcune cose davvero oscure che stavo pensando e provando. Credo che se ci teniamo dentro le cose diamo loro potere. Penso inoltre che le persone provino molta vergogna quando stanno affrontando problemi mentali... Quando le persone si tengono queste emozioni, perché hanno così tanta paura nel dire come si sentono veramente, finiamo per dare un immenso potere alla situazione".

L'attrice ha ribadito che aiuta, ed è molto importante, poter esprimere i propri pensieri, anche se ci si sente a disagio.

Christina Applegate svela: "I bastoni da passeggio fanno parte della mia nuova normalità".

Le rassicurazioni ai fan

Applegate ha quindi voluto spiegare che non è d'accordo sul fatto che non si possa parlare dei problemi e delle situazioni negative: "Per me è importante poter dire queste cose. E no, non sono qui seduta e controllata perché penso di suicidarmi. Okay? Non lo sono. Non lo sono mai stata".

L'amata interprete di tanti progetti televisivi e cinematografici ha ricordato che quando si ricevono delle diagnosi come quella di soffrire di sclerosi multipla ci sono momenti in cui si è stanchi, si è privi di forze, e si hanno pensieri negativi, ma l'importante è parlarne e avere amici che capiscono cosa si sta provando e sono di sostegno mentre si cerca di alleviare la pressione che si prova.