Christina Applegate dopo il ricovero in ospedale: "I problemi di salute sono una costante"

Christina Applegate ha aggiornato i suoi fan sulla sua situazione di salute dopo essere stata ricoverata in ospedale.

L'attrice, nell'estate 2021, aveva svelato di aver scoperto di essere affetta da sclerosi multipla e ha sempre parlato in modo aperto e onesto degli ostacoli che sta affrontando a causa della malattia.

L'aggiornamento di Christina Applegate

Rispondendo ai messaggi dei suoi follower, Christina Applegate ha scritto online: "Grazie per l'ondata di affetto e auguri. I problemi di salute sono una costante per me, ma sono una ragazza forte e ogni giorno mi sento meglio".

L'attrice ha quindi aggiunto: "Mi prendo un momento per concentrarmi sulla mia salute, ma tornerò presto con altre notizie".

Christina ha condiviso qualche dettaglio di come affronta la sua malattia nell'autobiografia You with the Sad Eyes e negli episodi del podcast che conduce insieme a Jamie-Lynn Sigler, anche lei impegnata nella lotta contro la sclerosi multipla.

Alcune settimane fa erano emerse le notizie riguardanti il suo ricovero in ospedale e online si era persino sostenuto che la sua famiglia fosse ormai pronta al peggio, a causa di un grave peggioramento della sua condizione fisica. Il post pubblicato online rassicura invece i fan che, ora, possono sperare in un miglioramento.

L'addio alla recitazione

Applegate ha smesso di recitare al termine del suo impegno nella terza stagione della serie Dead to Me - Amiche per la morte (di cui potete leggere la nostra recensione), nel 2022.

L'attrice, in un'intervista rilasciata dopo l'arrivo degli episodi su Netflix, ha ammesso che dormiva tutto il tempo e doveva usare una sedia a rotelle per arrivare sul set. Christina ha spiegato: "Dovevo chiamare tutti e dire: 'Ragazzi, ho la sclerosi multipla. Che cazzo!'. E poi si è trattato di imparare, tutti noi dovevamo farlo, quello che ero in grado di fare".