Christina Applegate rivela le conseguenze della sclerosi multipla: "Passo quasi tutto il mio tempo a letto"

Christina Applegate ha condiviso un aggiornamento sulla sua situazione fisica mentre lotta contro la sclerosi multipla.

L'attrice, intervistata dal magazine People, ha infatti rivelato che trascorre la maggior parte del suo tempo senza poter scendere dal suo letto.

Le conseguenze della malattia sulla vita di Christina

L'attrice ha raccontato che muoversi le causa molto dolore, tuttavia cerca di mantenere delle abitudini che considera importanti come accompagnare a scuola sua figlia Sadie, che ha 15 anni.

Christina Applegate ha raccontato: "Si tratta dell'unico momento che trascorriamo insieme da sole. Mi dico: 'Semplicemente portala a scuola in sicurezza e torna a casa, in modo da poter tornare a letto'. Ed è quello che faccio".

L'attrice, in precedenza, aveva parlato dell'impatto della malattia sulla figlia: "La vedo mentre mi guarda quando sono a letto e non riesco a muovermi, o voglio dirle buona notte nella sua stanza, ma non riesco ad attraversare il corridoio perché, per qualche motivo, le mie gambe non stanno funzionando bene quel giorno... La mamma non riesce a fare tutte le cose che faceva in passato, e lo vedo nei suoi occhi. Lo vedo".

Una vita segnata da traumi

La star del piccolo schermo ha svelato alcuni anni fa di soffrire della malattia autoimmune che rende progressivamente sempre più difficile muoversi.

Christina ha condiviso la sua esperienza in una nuova autobiografia, che sta venendo pubblicata negli Stati Uniti e nel Regno Unito in queste settimane, intitolata You With the Sad Eyes. Tra le pagine Applegate, inoltre, ha parlato in modo aperto e onesto della sua famiglia e della madre, Nancy Priddy, che ha lottato contro le dipendenze dall'eroina e ha vissuto con numerosi partner violenti, rivelando i momenti più traumatici della sua infanzia.