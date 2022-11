Christina Applegate svela: "I bastoni da passeggio fanno parte della mia nuova normalità".

A seguito della diagnosi di sclerosi multipla, la vita di Christina Applegate è drasticamente cambiata, anche se l'attrice ci tiene ad essere sincera con se stessa e con i fan.

In un recente post su Twitter, l'attrice ha parlato con il resto del mondo della sua malattia e del suo rientro nella vita pubblica, rivelando che l'uso dei bastoni da passeggio è diventato la sua "nuova normalità".

Mostrando ai fan alcuni dei bastoni che adopera, Christina Applegate ha accompagnato il post con queste parole: "Ho una cerimonia molto importante in arrivo. Questa sarà la prima volta da quando mi è stata diagnosticata la sclerosi multipla. I bastoni da passeggio ora fanno parte della mia nuova normalità. Grazie @neowalksticks per queste bellezze".

Dead to Me, la recensione: Christina Applegate e Linda Cardellini star della dark comedy Netflix

La diagnosi medica è arrivata nell'agosto del 2021, con Christina Applegate che ha sempre confermato il supporto da parte delle persone che le sono più vicine. Il tweet in questione è stato accolto da una marea di commenti e di sostegno da parte dei fan. Parlando dell'evento importante menzionato nel post, potrebbe trattarsi della premiere della terza e ultima stagione di Dead to Me - Amiche per la morte.