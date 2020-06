Christian De Sica e Massimo Boldi, nuovo film in uscita a Natale 2020

Christian De Sica e Massimo Boldi insieme in un nuovo film in uscita a Natale 2020: 'sarà il film che tutti voi stavate aspettando'.

Christian De Sica e Massimo Boldi torneranno in un nuovo film in uscita a Natale 2020: la notizia è stata rilanciata dallo stesso Boldi sulla sua pagina ufficiale di Facebook.

A due anni dal loro ultimo film insieme Christian De Sica e Massimo Boldi si preparano a tornare sul set per il nuovo film di Natale, le cui riprese inizieranno a luglio - almeno stando a quanto anticipato da una pagina di fan - e che uscirà in sala a Natale. Pochissimi dettagli su questo nuovo lavoro che è stato anticipato come "il film che tutti voi stavate aspettando".

Massimo Boldi e Christian De Sica

Intanto tra i fan è già scattato il toto-titolo, e molti suggeriscono Natali "in mascherina", titoli con ambientazioni che richiamino lo straordinario e complicato periodo che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo. Molti sperano che nel cast del film possano esserci gli stessi comprimari che hanno vivacizzato i precedenti cinepanettoni - da Biagio Izzo a Enzo Salvi - e soprattutto tante presenze femminili avvenenti.

Massimo Boldi e Christian De Sica sono tornati a recitare insieme nel 2018 con Amici come prima, un titolo che sanciva in maniera esplicita la pace tra i due attori, che dopo anni di collaborazione avevano bruscamente interrotto i rapporti.