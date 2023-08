Christian Bale protagonista del remake del cult La Moglie di Frankenstein, Maggie Gyllenhaal alla regia

Christian Bale sembra sia il possibile protagonista del remake del film La moglie di Frankenstein, un progetto che dovrebbe essere diretto da Maggie Gyllenhaal e prodotto per Netflix.

Da tempo si parla di un possibile approccio contemporaneo al classico dedicato a uno dei mostri della Universal.

I primi dettagli del progetto

La moglie di Frankenstein, film del 1935 con la regia di James Whale, sembra tornerà sul grande schermo grazie a The Bride. Maggie Gyllenhaal, che ha già collaborato con Netflix in occasione di The Lost Daughter, ne dovrebbe essere la regista. Il sito World of Reel sostiene che nel cast ci saranno Christian Bale e Peter Sarsgaard. Per ora, tuttavia, non è stato svelato quali ruoli dovrebbero avere i due attori e se la star della trilogia dedicata al Cavaliere Oscuro avrà la parte del mostro o dello scienziato.

Nella versione originale il Dottor Frankenstein veniva costretto a creare una compagna per la creatura, situazione che ovviamente ha delle conseguenze inaspettate.