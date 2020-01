Christian Bale interpreta Batman anche nell'Universo Marvel

Pensavamo che Christian Bale che interpreta Batman fosse un'esclusiva di DC, ma il prossimo numero di Hawkeye: Freefall ci rivela che in realtà la trilogia di Christopher Nolan è materia di cultura pop anche nell'Universo Marvel. A mischiare personaggi e attori svelando l'arcano è il nostro preferito Spider-Man di quartiere, che non risparmia una frecciatina alla tanto chiacchierata voce da cattivo spaventoso che Bale sfoggia quando indossa il costume da supereroe.

Stando a Peter Parker in Hawkeye: Freefall #2, che ha diffuso alcune pagine in anteprima aspettando l'uscita dell'albo completo, la versione cinematografica del Batman di Nolan, con volto e voce di Christian Bale, è esistita nell'Universo finzionale Marvel proprio come in quello DC, al quale l'uomo pipistrello appartiene. In pieno stile Spider-Man, la sopresa è arrivata sotto forma di presa in giro.

Christian Bale impugna uno dei suoi congegni in Il cavaliere oscuro - Il ritorno

Nella tavola resa pubblica vediamo Spider-Man alle prese con il misterioso Ronin, protagonista suo malgrado di uno scambio di battute taglienti. In particolare Parker si meraviglia della voce profonda ed esagerata del nemico e gli fa notare proprio la somiglianza con il Batman di Nolan: "Ok, calmati Christian Bale, dobbiamo parlare." E continua: "Mi rendo conto di non averti messo a tuo agio dicendo che dalla voce sembri proprio Christian Bale, ma mi è molto piaciuto L'uomo senza sonno."

L'apparizione di Christian Bale in Hawkeye: Freefall #2 potrebbe comunque essere solo il primo step di un incrocio di volti e interpreti tra Universo DC e Universo Marvel, dato che secondo Collider l'attore sarebbe addirittura in trattativa per comparire in carne e ossa nel prossimo film dedicato al Dio del tuono, ovvero in Thor: Love and Thunder. Al timone del quarto film su Thor tornerà il regista Taika Waititi, già pratico con Marvel per Thor: Ragnarok, ma ancora non si hanno indiscrezioni riguardo a quale personaggio potrebbe essere affidato a Bale.