Chris Rock scherza sull’omicidio di Nicole Brown Simpson: è polemica online

Chris Rock ha confermato di aver rifiutato l'offerta di presentare gli Academy Awards 2023, facendo una battuta che ha suscitato una serie di polemiche su Internet. Come riportato dal Los Angeles Times, durante uno spettacolo di stand-up del 28 agosto, il comico ha paragonato il suo rifiuto all'omicidio nel 1994 di Nicole Brown Simpson.

Il comico ha osservato che accettare di presentare nuovamente gli Oscar sarebbe "come chiedere a Nicole Brown Simpson di tornare nel ristorante dove ha lasciato gli occhiali prima di essere uccisa". Il commento ha suscitato reazioni da parte di migliaia di utenti sui social media, molti dei quali sostengono che la dichiarazione di Rock sia "disgustosa e misogina".

Un utente, il cui nome pubblico risulta essere Linda Coats, ha scritto: "Chris Rock passa troppo tempo a prendere in giro le donne. Non era la prima volta che faceva una battuta cattiva su Jada Pinkett Smith, e non è la prima volta che ha fatto osservazioni vili come questa su Nicole Brown Simpson".

Kaz Waida, invece, ha ribadito: "Se questa misoginia ti sorprende, benvenuto nel mondo in cui Rock ha vissuto per tutto questo tempo. Scherzava su Nicole e simpatizzava con O.J. Simpson un decennio fa". Altri utenti social hanno perfino suggerito che, probabilmente, Will Smith non abbia schiaffeggiato Chris Rock "abbastanza forte".