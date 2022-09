Chris Rock critica le scuse di Will Smith per lo schiaffo degli Oscar: "Fan..lo il tuo video da ostaggio"

Chris Rock si è aperto a proposito del messaggio di scuse che Will Smith ha condiviso online dopo averlo schiaffeggiato durante la notte degli Oscar.

Chris Rock non è rimasto molto colpito dal video di scuse pubbliche che Will Smith ha pubblicato sui social media mesi dopo aver schiaffeggiato il comico agli Oscar di quest'anno. Durante un'esibizione con Dave Chappelle alla O2 Arena di Londra, Rock, 57 anni, ha detto la sua a proposito del filmato di scuse dell'attore.

Rock, secondo quanto riportato da Deadline, ha esordito dicendo: "Fanculo il tuo video da ostaggio". Chris si riferiva alla clip che Smith ha pubblicato a fine luglio per scusarsi a proposito del suo "inaccettabile comportamento" durante la trasmissione televisiva degli Academy Awards di marzo.

Il comico aveva fatto una battuta sui capelli di Jada Pinkett Smith, senza sapere che quest'ultima fosse affetta da alopecia. In risposta, l'attore di Hollywood, 53 anni, che in seguito avrebbe accettato l'Oscar quella notte, ha letteralmente messo le mani addosso al celebre stand-up comedian.

Anche Chappelle, scherzando sul fatto che Chris Rock lo ha "messo in ombra" quella sera facendo una battuta su Smith, ha detto la sua al pubblico londinese a proposito di quanto accaduto: "Se avesse schiaffeggiato me sul palco durante la premiazione non si sarebbe goduto il resto della serata".