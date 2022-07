Chris Rock sullo schiaffo di Will Smith agli Oscar 2022: "Mi ha ferito, ma non sono una vittima"

Chris Rock ha commentato lo schiaffo ricevuto da Will Smith sul palco degli Oscar 2022 durante uno dei suoi monologhi.

L'attore ha affrontato la questione mentre era sul palco del PNC Bank Arts Center di Holmdel, New Jersey, durante il suo tour con Kevin Hart.

Rivolgendosi al pubblico, Chris Rock ha dichiarato: "Chiunque abbia detto che la parole feriscono non ha mai preso un pugno in faccia".

La star della comicità ha però ribadito: "Non sono una vittima. Sì, quella me**a mi ha ferito. Ma mi sono scrollato via quello schifo e sono andato a lavorare il giorno dopo. Non si va all'ospedale per un taglietto".

Dopo quanto accaduto durante la cerimonia di premiazione dei premi assegnati dall'Academy, Chris aveva deciso di non sporgere denuncia contro l'amico e collega Will Smith, che aveva reagito male a una battuta sulla moglie Jada Pinkett Smith. Il comico, inoltre, aveva dichiarato durante un suo spettacolo che non era pronto a parlare dell'incidente: "Ho scritto un intero show prima di questo weekend e sto ancora elaborando quanto accaduto. A un certo punto ne parlerò e sarà serio e sarà divertente".

A Smith, per avere aggredito Rock, è stato vietato l'accesso agli eventi dell'Academy per i prossimi dieci anni. L'attore, nei giorni successivi allo schiaffo che ha sconvolto il pubblico televisivo e i presenti in sala, ha chiesto scusa al collega e agli organizzatori.