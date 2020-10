Chris Pratt prende in giro le star che incoraggiano i loro fan a votare: "Vota o morirai"

Chris Pratt ha pubblicato un post sui social con cui prende in giro tutte quelle star che da giorni continuano a dire ai propri fan di recarsi alle urne per votare alle elezioni americane di novembre 2020. L'attore ha infatti chiesto ai suoi followers di votare sì, ma per sostenere Onward.

Mancano pochi giorni alle elezioni americane, attraverso cui milioni di cittadini a stelle strisce sceglieranno chi sarà il Presidente degli Stati Uniti per i prossimi quattro anni. Ecco spiegato il motivo per cui, in queste settimane, sono sempre più i personaggi famosi che, attraverso i canali social, invitano i propri followers a votare, spesso indirizzandoli proprio verso uno specifico candidato.

Ed è proprio a loro che Chris Pratt ha rivolto la frecciatina social apparsa nelle scorse ore su Instagram. L'immagine condivisa dall'interprete di Guardiani della Galassia altro non è che la locandina di Onward - Oltre la magia, film d'animazione che ha visto Pratt coinvolto come doppiatore di Barley, uno dei due fratelli protagonisti. L'attore ha spiegato che anche lui desidera invitare i suoi followers a votare, non alle elezioni americane ma bensì ai People's Choice Awards 2020, chiedendo quindi di sostenere l'opera targata Disney Pixar.

Nella prima parte della didascalia si legge: "Con tutto quello che sta succedendo nel mondo è più importante che mai che voti. Chiedi a qualsiasi celebrità. Te lo diranno. Ogni giorno. Più volte al giorno. Votare. Ed io? Io ti dirò ESATTAMENTE per chi votare". Chris Pratt invita quindi le persone a votare per il suo film d'animazione: "Onward! Gli eroi prima di noi non hanno versato il loro sangue solo per vedere sprecati i loro sacrifici dalla tua apatia. I prossimi People's Choice Awards 2020 sono il voto più significativo nella storia dell'umanità. Vota per #Onward, il film per famiglie dell'anno. O morirai. Nessuna iperbole. Fate sentire la vostra voce".

Insomma, un post che va controcorrente e che ha strappato sicuramente un sorriso a tutti coloro che seguono Chris Pratt su Instagram, anche se non sono mancate le critiche. Ricordiamo che l'attore statunitense sarà protagonista di Jurassic World: Dominion, terzo capitolo della trilogia iniziata nel 2015 con Jurassic World e proseguita nel 2018 con Jurassic World - Il regno distrutto. Le riprese del film stanno proseguendo tutt'ora ma è delle scorse ore l'annuncio riguardante la sua data di uscita, slittata dall'estate 2021 al 10 giugno 2022.