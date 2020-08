Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger, nato il loro primo figlio: è fiocco rosa?

Katherine Schwarzenegger e Chris Pratt hanno accolto in famiglia il loro primo figlio insieme, la dolce notizia è stata confermata dal fratello Patrick questa domenica (9 agosto) dichiarando a ET 'Stanno benissimo! Le hanno appena fatto un regalino' mostrando un pacchettino rosa.

Insomma l'indiscreto fratellino potrebbe aver già rivelato anche il sesso del nuovo membro della famiglia: una femminuccia.

I genitori della neo-mamma, Maria Shriver e Arnold Schwarzenegger, insieme ai fratelli di Katherine sono andati a visitare casa Pratt-Schwarzenegger lo scorso venerdì, lo stesso giorno in cui Chris, 43, è stato avvistato nei pressi di un ospedale in zona Santa Monica.

Quello stesso venerdì papà Arnold ha espresso il suo entusiasmo parlando con FOX News "Sarà davvero eccitante diventare nonno per la prima volta!"

Alcuni giorni prima della nascita, la star di Jurassic World ha condiviso una foto insieme alla moglie e al suo pancione esplosivo.

Per la Schwarzenegger si tratta del primo figlio, mentre per Pratt è il secondo dopo Jack, 7 anni, nato dal matrimonio durato 8 anni con Anna Faris, 43.

La figlia di Arnold Schwarzenegger e l'attore di The Passengers erano stati avvistati insieme la prima volta a giugno 2018, ma solo a Dicembre la coppia è uscita allo scoperto quando Chris ha fatto alla compagna degli auguri di compleanno social molto pubblici e molto teneri "Buon compleanno capo! Il tuo sorriso illumina la stanza. Ho adorato il nostro tempo insieme. Sono entusiasta che Dio ti abbia portato nella mia vita. Sono grato per le risate, i baci, i discorsi, le escursioni, l'amore e la premura".

Un mese dopo i due erano già fidanzati ufficialmente, e l'attore ha di nuovo condiviso il suo entusiasmo col popolo del web "Dolce Katherine, sono così felice che tu abbia detto di sì! Sono entusiasta di sposarti. Sono orgoglioso di vivere con coraggio nella fede insieme a te. Eccoci qui!"

Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger sono entrambi ferventi cattolici, e il loro amore è nato infatti da un incontro in chiesa.

La coppia si è sposata a giugno 2019, confermando la gravidanza ad aprile 2020 quando ormai Katherine, 30, poteva sfoggiare un florido pancione.

L'attore intervistato da Variety nel 2014 ha dichiarato "Ho fatto un sacco di cose interessanti come attore - sono saltato giù dagli elicotteri e ho fatto alcune acrobazie audaci e giocato a baseball in uno stadio professionale. Ma niente di tutto ciò significa niente in confronto all'essere il papà di qualcuno".