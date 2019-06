Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger, su Instagram la foto del matrimonio ma piovono polemiche

Chris Pratt ha condiviso la prima foto ufficiale del suo matrimonio con Katherine Schwarzenegger, che ha scatenato polemiche. Cosa può esserci di strano in un marito e una moglie che condividono un momento di pura gioia? Il commento, secondo alcuni utenti.

Le nozze tra la figlia di Arnold Schwarzenegger e Chris Pratt sono state celebrate sabato in California. Le prime immagini rubate erano trapelate in rete a poche ore dal lieto evento, ma solo oggi è arrivata la prima foto ufficiale, condivisa direttamente dallo sposo e accompagnata da una commento che lascia trasparire tutta la sua emozione: "Ieri è stato il giorno più bello delle nostre vite!

Siamo diventati marito e moglie di fronte a Dio, alle nostre famiglie e a coloro che amiamo. Era intimo ed emozionante. Ci sentiamo così fortunati di poter iniziare questo nuovo capitolo della nostra vita. Siamo grati alle nostre famiglie e a tutti gli amici che sono stati con noi. E vogliamo ringraziare Giorgio Armani che ha creato un abito unico per Katherine e uno per me, era l'abito perfetto. Questa mattina non ci sentiamo altro che grati".

Sono stati tanti i commenti di colleghi e amici famosi, Gwyneth Paltrow, Karen Gillan, Jason Momoa, Zoe Saldana (a cui sono arrivate tutte le pacche sulla spalla virtuali di quanti hanno sostenuto che ora Gamora sarà gelosissima) e molti altri. Ma per Chris Pratt sono arrivati anche molti commenti negativi. Un'ondata di dad-shaming ha infatti travolto l'attore per quella frase iniziale: "Ieri è stato il girono più bello delle nostre vite". In tanti hanno ritenuto di dover rimproverare Pratt per aver definito come "il più bello" non il giorno in cui è nato suo figlio Jack (avuto dall'ex moglie Anna Faris) ma quello in cui ha sposato Katherine Schwarzenegger. Al momento non sono arrivate risposte nè dal diretto interessato, nè dalla Faris che, secondo i rumor, era presente al matrimonio con il figlio e il nuovo compagno.