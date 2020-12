Chris Pratt: i fan su Twitter lo prendono in giro dopo l'annuncio della bisessualità di Star-Lord

In uno degli ultimi numeri della saga cartacea dedicata a I Guardiani della Galassia, Marvel ha rivelato che il personaggio di Peter Quill a.k.a. Star-Lord è bisessuale. Mentre la notizia è stata accolta bene dai fan, su Twitter è stato Chris Pratt a essere al centro della conversazione e delle prese in giro di alcuni utenti.

Pratt, infatti, viene spesso criticato dai fan Marvel e non per via delle sue idee politiche - molto si è detto sul suo mancato supporto mediatico alla campagna elettorale di Joe Biden -, e ancor più per la sua affiliazione con una nota chiesa dalle ideologie anti LGBTQ+. Proprio per quest'ultima ragione, in molti, dopo che è stato rivelato che Star-Lord de I Guardiani della Galassia è bisessuale, hanno colto l'occasione per fare battute che indicherebbero una (presunta) avversione da parte dell'attore per l'orientamento sessuale del suo personaggio, come in questi tweet raccolti da WGTC.

"Chris Pratt quando si renderà conto che Star-Lord è bisessuale".

"Marvel: Star Lord è bisessuale

Chris Pratt a casa sua: ".

"Ho bisogno di un video di Chris Pratt mentre scopre che Star-Lord è bisessuale".

"Dunque, apparentemente Star-Lord è bisessuale. Ed è anche interpretato da Chris Pratt che frequenta una chiesa anti LGBTQ+. Il tempismo divino è sempre nel giusto".

Al momento, Chris Pratt non ha ancora commentato la vicenda, né la rivelazione sulla controparte cartacea del suo personaggio (non sappiamo cosa accadrà nel MCU, se vedremo mai concretizzato o verrà affrontato direttamente l'argomento).