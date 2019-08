Chris Pine sarà Walter Cronkite nel film Newsflash

Chris Pine interpreterà Walter Cronkite nel film Newsflash in cui si racconterà quanto accaduto nella giornata del 22 novembre 1963, quando il presidente John F. Kennedy è stato assassinato in Texas.

Nel lungometraggio Mark Ruffalo avrà la parte di Don Hewitt, il produttore di Cronkite che lo ha aiutato ad affrontare il caos durante una giornata incredibilmente tragica in America.

Newsflash è stato scritto da Ben Jacoby e inizialmente il film avrebbe dovuto essere diretto da David Gordon Green e avere come star Seth Rogen, ora sostituito con Chris Pine.

Sul grande schermo si ripercorerà la storia di Cronkite, Hewitt, del loro capo Jim Aubrey e del giovane reporter Dan Rather che era in Texas durante i tragici eventi ed è riuscito a distinguersi in ore all'insegna della confusione e del caos.

Aubrey era sotto pressione a causa della richiesta di William Paley di ottenere un profitto e stava progettando di licenziare Cronkite da CBS Evening News e persino di eliminare lo show dal palinsesto. Quando JFK è stato assassinato non c'era alcuna coesione tra l'emittente e chi si occupava dele notizie, mentre Cronkite e Hewitt hanno dovuto farsi spazio tra la programmazione all'insegna delle soap opera perché il tempo richiesto per accendere le luci e le telecamere era stato lunghissimo.

Hewitt, Cronkite e il loro team hanno dimostrato di essere in grado di filtrare le informazioni non verificate, eliminare le indiscrezioni senza fondamento e trovare la verità, offrendola agli americani incollati agli schermi televisivi.