Chris Pine, l'attore spera nello Star Trek di Quentin Tarantino: "Sarebbe tremendamente divertente"

Chris Pine si è detto pronto a tornare al franchise di Star Trek, a maggior ragione nel caso in cui a scrivere e a dirigere il nuovo episodio fosse Quentin Tarantino. L'attore, infatti, ha dichiarato che la sua speranza è ancora quella di realizzare un film della saga vietato ai minori e in pieno stile Tarantino. Al momento, l'interprete si sta occupando della promozione di Wonder Woman 1984, film in cui ha ripreso il ruolo interpretato in Wonder Woman ed è tornato a vestire i panni di Steve Trevor.

Star Trek Beyond: Chris Pine in una scena del film

La speranza dei fan di Chris Pine è che l'attore possa tornare a recitare ancora insieme a Gal Gadot in un nuovo progetto DC, ma lui auspica di vestire nuovamente i panni del Capitano Kirk in un nuovo episodio del franchise di Star Trek, possibilmente scritto e diretto da Quentin Tarantino.

In occasione di un'intervista con ComicBook, Chris Pine ha dichiarato: "Sapete, io non ho letto alcuna versione di un'ipotetica sceneggiatura di Star Trek. Non ne so proprio nulla, zero totale. Non ho idea di ciò che possa succedere in ambito Star Trek. Posso dire di amare il personaggio del Capitano Kirk, i miei compagni di avventura e, soprattutto, avere Quentin Tarantino alla guida sarebbe straordinario. Comunque vada, si tratta di un mondo che merita di proseguire. Mi auguro che possa continuare ad esistere nel migliore dei modi".

Chris Pine ha interpretato il Capitano Kirk per l'ultima nel 2016 in Star Trek Beyond. A quell'epoca, Quentin Tarantino aveva dichiarato di aver lavorato alla sua versione di un film ambientato nell'universo di Star Trek. In tempi più recenti, Mark L. Smith ha detto che potrebbe risultare interessante scrivere un film di Star Trek per Tarantino. Lo sceneggiatore ha detto: "Ho scritto un film di Star Trek con Tarantino ed è stato tutto quanto molto divertente. Anche lavorare sul personaggio di Capitano Kirk è stato divertentissimo".

Star Trek, Simon Pegg: "La tensione con Quentin Tarantino è svanita, ci abbiamo riso su"

Al momento, non si sa più nulla su un eventuale coinvolgimento di Quentin Tarantino nel franchise di Star Trek, che ha trovato nuova vita con gli show di CBS All Access. A Natale, invece, Chris Pine affiancherà Gal Gadot in Wonder Woman 1984.