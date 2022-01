Chris Noth: l'interprete di The Equalizer Queen Latifah rompe il silenzio sull'ex collega

La co-star di Chris Noth in The Equalizer, Queen Latifah, commenta per la prima volta pubblicamente le accuse di violenza sessuale piovute sull'ex collega.

Queen Latifah rompe il silenzio sull'ex collega della serie The Equalizer, Chris Noth, dopo che l'attore è stato licenziato a seguito della denuncia di due donne che lo hanno accusato pubblicamente di violenza sessuale.

The Equalizer: una foto di scena

A dicembre, due donne si sono fatte avanti con accuse dettagliate di aggressione sessuale - a dieci anni di distanza - contro Chris Noth. Le loro testimonianze sono state riportate sull'Hollywood Reporter. Le due donne hanno accusato Noth di violenza e abusi sessuali per due fatti avvenuti a Los Angeles nel 2004 e a New York City nel 2015.

Nella serie The Equalizer, Chris Noth interpretava William Bishop, ruolo centrale dello show, ma l'attore è stato licenziato da CBS dopo le accuse piovute su di lui. Finora la collega Queen Latifah aveva taciuto, ma adesso ha commentato pubblicamente la vicenda con Julie Moran durante un'ospitata su People:

"È ancora surreale. È una situazione così rischiosa e delicata che richiede molto rispetto. Questa è una questione personale con cui dovrà fare i conti. Il personaggio di Chris è ovviamente una parte importante della serie, tra noi c'era una chimica incredibile, una chimica straordinaria. La mia sensazione è che la giustizia debba prevalere a prescindere. Voglio solo che vengano fatte le cose giuste, capisci?"

Chris Noth, le attrici di Sex and The City reagiscono alle accuse: "Sosteniamo le donne molestate"

Dal momento in cui le accuse sono state rese pubbliche, l'attrice di Law & Order Zoe Lister-Jones ha rincarato la dose accusando Chris Noth di comportamenti sessualmente inappropriati e l'attore è stato abbandonato dalla sua agenzia, A3 Artists Agency, dopo essere stato scaricato dallo sponsor Peloton.

Per quanto riguarda il modo in cui The Equalizer affronterà la scomparsa di William Bishop, Queen Latifah ha commentato: "Stiamo cercando di capire cosa vogliamo fare in modo creativo nello show e come affronteremo quel personaggio".